Более половины дончан не могут прожить на одну зарплату

Согласно исследованию, в донском регионе за последний год наблюдается заметный рост числа вакансий с частичной занятостью. Это обусловлено дефицитом кадров среди работников, занятых полный рабочий день. Наибольший спрос на подработку отмечается в сферах строительства, промышленности, логистики и транспорта.
Одновременно с этим работодатели стали более охотно привлекать к работе пенсионеров, лиц предпенсионного возраста и женщин, недавно вышедших из декретного отпуска. Количество вакансий, ориентированных на эти категории соискателей, увеличилось на 59%.