В Волгоградской области 125 кг свинины превратили в куриный фарш

«Нахимичившее» с мясной продукцией из несоответствующего сырья предприятие обнаружили в ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» специалисты управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям. С легкой руки ветеринара 125 кило свинины превратились в куриный фарш. Нарушения выявили при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД).