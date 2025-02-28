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В Волгоградской области 125 кг свинины превратили в куриный фарш

Предприниматель «нахимичил» с мясной продукцией.

Источник: Комсомольская правда

«Нахимичившее» с мясной продукцией из несоответствующего сырья предприятие обнаружили в ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» специалисты управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям. С легкой руки ветеринара 125 кило свинины превратились в куриный фарш. Нарушения выявили при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД).

Так, из 125 килограммов мелкокускового мясокостного полуфабриката из свинины волгоградское предприятие умудрилось сделать 122 кило замороженного куриного фарша, что фактически невозможно.

В итоге юридическому лицу объявили предостережение, а производственные эВСД аннулировали. В продажу странный фарш не попадет.