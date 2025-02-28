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В Волгограде поднялись цены на проживание в гостиницах

Рост цен на гостиничные услуги зафиксировал Волгоградстат.

Согласно информации, предоставленной Волгоградстатом, с 18 по 24 февраля в регионе наблюдался рост цен на проживание в отелях.

Особенно заметно подорожание коснулось номеров в гостиницах категории четыре и пять звезд — на 3,3%. Кроме того, цены на проживание подняли и отели, имеющие до двух звезд, — на 2,1% и 0,6% соответственно.

Наиболее доступным вариантом для туристов остаются хостелы, в которых стоимость за сутки с человека составляет 829,02 ₽

При этом проживание в отеле с одной звездой или мотеле за сутки с одного человека обойдется в среднем в 1423,85 ₽, в гостинице с двумя звездами в среднем в 1333,87 ₽

За номер в трехзвездочном отеле придется заплатить 2118,12 ₽, а в отелях категории четыре и пять звезд — 3198,79 ₽

туризм и отдых