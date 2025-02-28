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В Казани построят научный центр по производству изделий для автопрома

Он появится на базе технопарка «Идея».

Источник: Комсомольская правда

В Казани построят научно-исследовательский центр по производству изделий для автопрома. Об этом сообщили в телеграм-канале УК «Роснано».

Центр займется разработкой и производством изделий для автопрома. Речь идет о кузовных и ходовых комплектующих, силовой электроники для автотехники, тяговых батарей для легковых и грузовых электромобилей. Он появится на базе технопарка «Идея».

Также создадут современную испытательную лабораторию, центр развития компетенций инженерно-технических специалистов в автопроме. Ключевая задача состоит в создании полноценной отечественной компонентной базы.

автопром