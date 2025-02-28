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Молдова получит от ЕБРР в 15,4 млн евро на строительство ЛЭП Бельцы — Сучава

Грант, предоставленный ЕБРР, покроет 20% от общей стоимости строительства ЛЭП Бельцы — Сучава.

Источник: Reuters

КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. Молдова получит в качестве гранта от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 15,4 миллиона евро на строительство линии электропередачи Бельцы — Сучава. Соответствующий законопроект ратифицировал парламент в первом чтении.

Строительство ЛЭП, протяженность которой на территории Молдовы составит 58 км, будет реализован госпредприятием Moldelectrica. В настоящее время компания готовит документы для проведения тендера на проектирование и выполнение строительных работ.

Кроме того, проект предусматривает реконструкцию и модернизацию 200 электрических подстанций и замену десяти силовых трансформаторов напряжением 110 кВ.

«Реализация этого проекта внесет значительный вклад в повышение энергетической безопасности Республики Молдова, особенно в северном регионе, который является одним из наиболее уязвимых», — отметил госсекретарь Министерства энергетики Константин Боросан на пленарном заседании парламента.

Грант, предоставленный ЕБРР, покроет 20% от общей стоимости строительства ЛЭП Бельцы — Сучава, которая составляет 77 миллионов евро.

Ранее в рамках реализации данного проекта парламент ратифицировал кредитное соглашение между ЕБРР и Молдовой, предусматривающее выделение 30,8 миллиона евро. Еще 30,8 миллиона евро поступят от Европейского инвестиционного банка.

энергетика