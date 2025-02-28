Финансирование ключевых госпрограмм на Кубани увеличили на 44 млрд рублей

Значительную часть дополнительных средств, которые выделяют на госпрограммы, планируется направить на повышение зарплаты работников бюджетной сферы. Всего на эти цели в 2025 году будет выделено 165,4 млрд руб. По итогам нынешнего года она увеличится на 17% в среднем по краю.