Казахстан и Канада расширяют сотрудничество в сфере авиации

Главной темой переговоров стало развитие двустороннего взаимодействия в области авиации. Казахстан и Канада рассмотрели возможности расширения воздушного сообщения, внедрения современных технологий и повышения уровня безопасности авиаперевозок.
Отдельное внимание было уделено сотрудничеству с канадской компанией De Havilland, в частности, вопросу приобретения самолетов для развития малой авиации в Казахстане.
По итогам встречи стороны договорились продолжать диалог и детализировать дальнейшие шаги по реализации совместных инициатив.