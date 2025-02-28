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Казахстан и Канада расширяют сотрудничество в сфере авиации

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады Кристофером Дагганом, на которой обсуждались перспективы сотрудничества в авиационной сфере, сообщает El.kz.

Источник: Минтранспорта РК

Главной темой переговоров стало развитие двустороннего взаимодействия в области авиации. Казахстан и Канада рассмотрели возможности расширения воздушного сообщения, внедрения современных технологий и повышения уровня безопасности авиаперевозок.

Отдельное внимание было уделено сотрудничеству с канадской компанией De Havilland, в частности, вопросу приобретения самолетов для развития малой авиации в Казахстане.

По итогам встречи стороны договорились продолжать диалог и детализировать дальнейшие шаги по реализации совместных инициатив.