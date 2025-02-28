Возможности нефтегазового кластера Тюмени показали казахстанским специалистам

АСТАНА, 28 фев — Sputnik. Нефтегазовый кластер Тюмени показали казахстанским специалистам.
Делегацию возглавляет представитель Минэнерго и сотрудники компании «КазМунайГаз-Инжиниринг», а также представители других проектных институтов.
28 февраля в Тюменском технопарке проходит биржа контактов, главная цель которой — поиск технологических инновационный решений компаний нефтегазового кластера.
«Нефтегаз и наука — для Казахстана и Тюменской области — это стратегически важное направление. Мы получили готовность работы в двух министерствах Республики — энергетики и науки. Сейчас наша команда разрабатывает план совместных мероприятий», — сказал заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Александр Горлатов.
Впереди насыщенная деловая программа и посещение ведущих ВУЗов Тюменской области.
Приезд казахстанской делегации стал ответом на визит деловой миссии команды InvestTyumen в Астану. Дни науки Тюменской области состоялись 19 февраля. С участием казахстанских партнеров активно обсуждались возможности реализации совместных научных проектов.