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Возможности нефтегазового кластера Тюмени показали казахстанским специалистам

Российский регион организовал мероприятия.

Источник: Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

АСТАНА, 28 фев — Sputnik. Нефтегазовый кластер Тюмени показали казахстанским специалистам.

Делегацию возглавляет представитель Минэнерго и сотрудники компании «КазМунайГаз-Инжиниринг», а также представители других проектных институтов.

28 февраля в Тюменском технопарке проходит биржа контактов, главная цель которой — поиск технологических инновационный решений компаний нефтегазового кластера.

«Нефтегаз и наука — для Казахстана и Тюменской области — это стратегически важное направление. Мы получили готовность работы в двух министерствах Республики — энергетики и науки. Сейчас наша команда разрабатывает план совместных мероприятий», — сказал заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Александр Горлатов.

Впереди насыщенная деловая программа и посещение ведущих ВУЗов Тюменской области.

Приезд казахстанской делегации стал ответом на визит деловой миссии команды InvestTyumen в Астану. Дни науки Тюменской области состоялись 19 февраля. С участием казахстанских партнеров активно обсуждались возможности реализации совместных научных проектов.

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