Возможности нефтегазового кластера Тюмени показали казахстанским специалистам

«Нефтегаз и наука — для Казахстана и Тюменской области — это стратегически важное направление. Мы получили готовность работы в двух министерствах Республики — энергетики и науки. Сейчас наша команда разрабатывает план совместных мероприятий», — сказал заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Александр Горлатов.