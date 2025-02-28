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С 1 марта на семи автобусных маршрутах Ростовской области подорожает проезд

В Ростовской области изменится стоимость проезда на семи автобусных маршрутах.

С 1 марта 2025 года на семи автобусных маршрутах в Ростовской области изменится стоимость проезда. Об этом сообщает Агентство развития платежных систем (АРПС).

Тарифы изменятся следующим образом:

— маршрут № 244 (город Гуково — Углеродовский) — 155 рублей;

— маршрут 246 (город Гуково — город Зверево) — 100 рублей;

— маршрут № 258 (Зверево — Лихая) — 120 рублей;

— маршрут № 261 (Русско-Прохоровский — Красный Сулин) — 210 рублей;

— маршрут № 262 (Зверево — Шахты) — 240 рублей;

— маршрут № 307/1 (Каменск-Шахтинский — Донецк) — 180 рублей;

— маршрут № 247 (пос. шахты Гуковская, «Сокольники» — город Зверево) — 120 рублей;

Стоимость проезда по городу Гуково остается прежней — 40 рублей.

Добавим, ранее сообщалось об изменений стоимости проезда на 20 автобусных направлениях.