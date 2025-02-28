Прокуратура разбирается с очередным мусорным коллапсом в Приморье

В числе проинспектированных адресов — дом № 35 по улице Постышева, дома №№ 6, 8 по улице Малиновского. Проверяющие убедились, что мусор из придомовых контейнеров забирают реже, чем положено по графику, установленному санитарными нормами, а в некоторых дворах и сами контейнерные площадки для накопления отходов обустроены с нарушениями.
Сейчас мусор убран, повреждённые контейнеры заменены целыми. Руководителю экологического оператора внесено представление, должностное лицо ПЭО вызвано в прокуратуру для возбуждения дела об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальной услугой).
Мэру тоже досталось — и в его отношении внесено представление прокуратуры.
Жалобы на проблемы с вывозом мусора поступали от жителей Находки ещё с прошлого года. И прокуратура уже констатировала «множественные факты несвоевременного вывоза отходов потребления с площадок». Однако проблему решить так и не удалось — отходы показательно вывозят после визита чиновников, затем приступ трудолюбия у подрядчика заканчивается.
Существенно не влияют реакции прокуратуры на ситуацию с мусором в других городах Приморья. Проблема может быть не в локальных подрядчиках «Приморского экологического оператора» и не в самом региональном операторе — многие политики считают, что проблема в «мусорной реформе» как таковой.