Прокуратура разбирается с очередным мусорным коллапсом в Приморье

Жалобы на проблемы с вывозом мусора поступали от жителей Находки ещё с прошлого года. И прокуратура уже констатировала «множественные факты несвоевременного вывоза отходов потребления с площадок». Однако проблему решить так и не удалось — отходы показательно вывозят после визита чиновников, затем приступ трудолюбия у подрядчика заканчивается.