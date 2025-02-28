Омская область избавилась от недостроя в жилом комплексе «Ясная Поляна»

До 1 июля 2025 года в Омской области будет действовать новая программа, направленная на решение проблем обманутых дольщиков. В рамках этой меры предусмотрены выплаты из государственного бюджета в полном объёме тех сумм, которые граждане внесли за свои доли. В феврале этого года 27 дольщиков подали заявки на единовременные выплаты, общая сумма которых составит 36,3 миллиона рублей.