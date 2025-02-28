Омская область избавилась от недостроя в жилом комплексе «Ясная Поляна»

Права четырёх дольщиков были восстановлены благодаря выплатам из средств, вырученных от продажи имущества застройщика, который признан банкротом.
Таким образом, в текущем году количество обманутых дольщиков в регионе уменьшилось на двадцать человек. В январе 14 граждан получили единовременные выплаты из бюджета области, два дольщика стали обладателями квартир в новом микрорайоне «Новый Амур», а ещё четырем были выплачены компенсации из-за продажи имущества обанкротившегося застройщика.
Глава региона Виталий Хоценко активно следит за вопросами защиты прав граждан, участвующих в долевом строительстве. В прошлом году 506 дольщиков смогли восстановить свои права, и работа в этом направлении продолжается.
До 1 июля 2025 года в Омской области будет действовать новая программа, направленная на решение проблем обманутых дольщиков. В рамках этой меры предусмотрены выплаты из государственного бюджета в полном объёме тех сумм, которые граждане внесли за свои доли. В феврале этого года 27 дольщиков подали заявки на единовременные выплаты, общая сумма которых составит 36,3 миллиона рублей.