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В Казахстане стартует ипотека для рабочих специальностей

17 марта начнется прием заявок.

Источник: Официальный канал акимата Алматы

АСТАНА, 28 фев — Sputnik. В Казахстане стартует ипотека для рабочих специальностей.

Об этом в сенате парламента сообщила руководитель «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова.

В Казахстане появится льготная ипотека для рабочих кадров.

Ипотечная программа под названием «Наурыз Жумыскер» начнет свою работу 17 марта. Прием будет в режиме реального времени.

«То есть, тот, кто первый пришел в филиал, тот и получит возможность выбора квартиры и получения займов», — сказала Ибрагимова.

Чтобы принять участие в ипотеке, необходимо предоставить справку с работы. Специалисты банка проверят БИН и отрасль организации. Программа предназначена для рабочих горнодобывающей промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства. Участвовать могут только рабочие специальности. офисные сотрудники предприятия не смогут участвовать в программе.

Напомним условия:

  • социально-уязвимые категории — ставка 7% (ГЭСВ от 7,1% до 9,6%);
  • все остальные категории — 9%.

Первоначальный взнос:

  • от 10% при приобретении первичного жилья в чистовой отделке;
  • от 20% при приобретении первичного жилья в черновой отделке и вторичного жилья.

В Астане и Алматы максимальная сумма займа составит 36 миллионов тенге (71,7 тысяч долларов), в остальных областных центрах — 30 миллионов (59,8 тысяч долларов).

ипотека