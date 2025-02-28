АСТАНА, 28 фев — Sputnik. В Казахстане стартует ипотека для рабочих специальностей.
Об этом в сенате парламента сообщила руководитель «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова.
В Казахстане появится льготная ипотека для рабочих кадров.
Ипотечная программа под названием «Наурыз Жумыскер» начнет свою работу 17 марта. Прием будет в режиме реального времени.
«То есть, тот, кто первый пришел в филиал, тот и получит возможность выбора квартиры и получения займов», — сказала Ибрагимова.
Чтобы принять участие в ипотеке, необходимо предоставить справку с работы. Специалисты банка проверят БИН и отрасль организации. Программа предназначена для рабочих горнодобывающей промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства. Участвовать могут только рабочие специальности. офисные сотрудники предприятия не смогут участвовать в программе.
Напомним условия:
- социально-уязвимые категории — ставка 7% (ГЭСВ от 7,1% до 9,6%);
- все остальные категории — 9%.
Первоначальный взнос:
- от 10% при приобретении первичного жилья в чистовой отделке;
- от 20% при приобретении первичного жилья в черновой отделке и вторичного жилья.
В Астане и Алматы максимальная сумма займа составит 36 миллионов тенге (71,7 тысяч долларов), в остальных областных центрах — 30 миллионов (59,8 тысяч долларов).