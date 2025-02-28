В Крыму создадут полную базу вакансий

«В ближайшее время в Крыму необходимо создать полную базу вакансий с учетом потребностей как госучреждений, так и частного бизнеса. На рынке труда в Крыму кадровый дефицит. Поэтому важное направление — прогноз потребности экономики в кадрах. Нужно понимать, каких специалистов не хватает республике, и последовательно решать эту проблему», — написал в Telegram-канале Аксенов.
Еще один важный вопрос — формирование банка данных работодателей для трудоустройства ветеранов спецоперации.
«Наши воины, возвращающиеся с фронта, должны иметь возможность найти себя в мирной жизни. Помочь им в этом — наша общая задача. Это касается и органов власти, и государственных структур, и представителей бизнеса», — акцентировал глава Крыма.
В этом году в России стартовала реализация нацпроекта «Кадры». Он необходим для создания более эффективной модели управления кадровым резервом, подготовка отечественных высококвалифицированных специалистов для роста и развития экономики России.
Ранее в Крыму началась регистрация участников на региональную кадровую программу «Герои Крыма», цель которой — подготовка участников СВО к работе в органах власти, учреждениях, организациях и предприятиях Крыма.