В Крыму создадут полную базу вакансий

«В ближайшее время в Крыму необходимо создать полную базу вакансий с учетом потребностей как госучреждений, так и частного бизнеса. На рынке труда в Крыму кадровый дефицит. Поэтому важное направление — прогноз потребности экономики в кадрах. Нужно понимать, каких специалистов не хватает республике, и последовательно решать эту проблему», — написал в Telegram-канале Аксенов.