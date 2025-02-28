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В Крыму создадут полную базу вакансий

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости Крым. В Крыму необходимо создать полную базу вакансий с учетом потребностей в кадрах государственных учреждений и частного бизнеса. Такое поручение дал глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«В ближайшее время в Крыму необходимо создать полную базу вакансий с учетом потребностей как госучреждений, так и частного бизнеса. На рынке труда в Крыму кадровый дефицит. Поэтому важное направление — прогноз потребности экономики в кадрах. Нужно понимать, каких специалистов не хватает республике, и последовательно решать эту проблему», — написал в Telegram-канале Аксенов.

Еще один важный вопрос — формирование банка данных работодателей для трудоустройства ветеранов спецоперации.

«Наши воины, возвращающиеся с фронта, должны иметь возможность найти себя в мирной жизни. Помочь им в этом — наша общая задача. Это касается и органов власти, и государственных структур, и представителей бизнеса», — акцентировал глава Крыма.

В этом году в России стартовала реализация нацпроекта «Кадры». Он необходим для создания более эффективной модели управления кадровым резервом, подготовка отечественных высококвалифицированных специалистов для роста и развития экономики России.

Ранее в Крыму началась регистрация участников на региональную кадровую программу «Герои Крыма», цель которой — подготовка участников СВО к работе в органах власти, учреждениях, организациях и предприятиях Крыма.

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