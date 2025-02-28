Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит большое совещание по ценам 28 февраля 2025 года. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
«Во Дворце Независимости сегодня обсудят цены. Первый собрал большое совещание», — говорится в сообщении.
В телеграм-канале обратили внимание на то, что белорусское правительство предлагает новый механизм справедливой цены. Также сообщается, что во время совещания у главы государства будут даны ответы на вопросы об итогах действия прежнего документа (постановления Совета министров № 713), актуальна ли сейчас проблема роста цен и сохранят ли в стране практику регулирования цен.
«Участников совещания — 21. Состав более чем серьезный», — сказано в сообщении.
Среди участников указаны премьер-министр Роман Головченко, глава Национального банка Павел Каллаур, глава Комитета государственного контроля Василий Герасимов, мэр Минска Владимир Кухарев, первый заместитель премьер-министра Николай Снопков и другие.
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Ранее МАРТ определил, на сколько могут вырасти цены в 2025 году в Беларуси.
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