Лукашенко проводит большое совещание по ценам 28 февраля 2025 года

В телеграм-канале обратили внимание на то, что белорусское правительство предлагает новый механизм справедливой цены. Также сообщается, что во время совещания у главы государства будут даны ответы на вопросы об итогах действия прежнего документа (постановления Совета министров № 713), актуальна ли сейчас проблема роста цен и сохранят ли в стране практику регулирования цен.