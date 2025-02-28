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Лукашенко проводит большое совещание по ценам 28 февраля 2025 года

Лукашенко собрал большое совещание по ситуации с ценами.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит большое совещание по ценам 28 февраля 2025 года. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

«Во Дворце Независимости сегодня обсудят цены. Первый собрал большое совещание», — говорится в сообщении.

В телеграм-канале обратили внимание на то, что белорусское правительство предлагает новый механизм справедливой цены. Также сообщается, что во время совещания у главы государства будут даны ответы на вопросы об итогах действия прежнего документа (постановления Совета министров № 713), актуальна ли сейчас проблема роста цен и сохранят ли в стране практику регулирования цен.

«Участников совещания — 21. Состав более чем серьезный», — сказано в сообщении.

Среди участников указаны премьер-министр Роман Головченко, глава Национального банка Павел Каллаур, глава Комитета государственного контроля Василий Герасимов, мэр Минска Владимир Кухарев, первый заместитель премьер-министра Николай Снопков и другие.

Тем временем МАРТ рассказал, что будет с ценами в Беларуси в 2025 году.

Ранее МАРТ определил, на сколько могут вырасти цены в 2025 году в Беларуси.

Кроме того, мы узнали, что изменится в Беларуси с 1 марта 2025 года: у медиков вырастут зарплаты, союзный роуминг, налоговые декларации, цены на сигареты, школьные каникулы.