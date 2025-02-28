Земля рядом с ТЦ «Омский» получила особый статус

Здание на улице Гусарова, 7 было построено в 1948 году и признано ценным с архитектурной точки зрения, хотя его возраст ещё не достиг 80 лет. В этом трёхэтажном доме, находящемся рядом с торговым центром «Омский», сейчас размещаются коммерческие организации, включая студию красоты и мастерскую подарков. Присвоение статуса охраны влечёт за собой определённые ограничения. Теперь нельзя вносить изменения в архитектурные формы здания, а также проводить серьёзные строительные или земельные работы на его территории.