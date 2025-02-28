Земля рядом с ТЦ «Омский» получила особый статус

Одним из них стал жилой дом на улице Гусарова, а вторым — особняк М. И. Фёдорова.
Здание на улице Гусарова, 7 было построено в 1948 году и признано ценным с архитектурной точки зрения, хотя его возраст ещё не достиг 80 лет. В этом трёхэтажном доме, находящемся рядом с торговым центром «Омский», сейчас размещаются коммерческие организации, включая студию красоты и мастерскую подарков. Присвоение статуса охраны влечёт за собой определённые ограничения. Теперь нельзя вносить изменения в архитектурные формы здания, а также проводить серьёзные строительные или земельные работы на его территории.
Другим объектом, попавшим под охрану, стал «Дом жилой М. И. Фёдорова», относящийся к концу XIX — началу XX века. По официальным данным, его построили в 1917 году. Это одноэтажный деревянный особняк с крыльцом, находящийся рядом с двумя похожими зданиями. Охрана этого объекта также подразумевает соблюдение специальных условий, направленных на сохранение его исторического облика.