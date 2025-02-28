Лукашенко высказался о вакханалии с ценами в 2022 году в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 февраля во время большого совещания по ценам высказался о вакханалии с ценами в 2022 году в Беларуси, передает БелТА.
Глава государства заметил, что в повестке дня важнейшая тема — новая система регулирования цен.
— Я ее часто называл «справедливой формулой», которую вы должны были выработать и внести на рассмотрение. То есть домашнее задание. Посмотрим, как вы его выполнили, — заявил Александр Лукашенко.
Президент допустил, что, на первый взгляд, данная тема не так актуальна для Беларуси, как это было в 2022 году.
— Тогда мы наблюдали откровенную ценовую вакханалию. Пришлось вмешиваться, в том числе и президенту, чтобы остановить данный произвол ультимативно. Именем революции остановили, — напомнил глава государства.
Тем временем МАРТ рассказал, что будет с ценами в Беларуси в 2025 году.
Кроме того, «Белтелеком» объявил о повышении тарифов на зарядку электромобилей с 1 марта.
Кстати, МАРТ Беларуси нашел нарушения во всех проверенных магазинах «Хит!»: «В каждом втором — товары с истекшим сроком годности».