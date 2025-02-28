Из Сочи в Нижневартовск запустят прямые авиарейсы с 4 июня

По пятницам и воскресеньям самолеты из аэропорта курорта будут отправляться в 10:15, а из Нижневартовска — 18:20. По вторникам вылеты из Сочи запланированы на 20:25, а по средам из Нижневартовска — в 04:40. В пути пассажиры проведут пять часов 15 минут.