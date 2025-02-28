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Из Сочи в Нижневартовск запустят прямые авиарейсы с 4 июня

Прямые авиарейсы свяжут Сочи и Нижневартовск.

Источник: Комсомольская правда

Российская авиакомпания запустит прямые рейсы из Сочи в Нижневартовск. Первый полет намечен на 4 июня 2025 года, рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

«Рейсы запланированы три раза в неделю», — сообщает авиакомпания.

По пятницам и воскресеньям самолеты из аэропорта курорта будут отправляться в 10:15, а из Нижневартовска — 18:20. По вторникам вылеты из Сочи запланированы на 20:25, а по средам из Нижневартовска — в 04:40. В пути пассажиры проведут пять часов 15 минут.

Продажа билетов уже открыта.

Ранее сообщалось, что между Россией и Абхазией запустят дополнительные поезда. Они начнут курсировать с 1 мая 2025 года по маршруту Имеретинский Курорт — Сухум. Сейчас разрабатывается их график движения, чтобы обеспечить удобство как для туристов, так и для жителей Сочи, ФТ Сириус и Абхазии.