На развитие виноградарства в Ростовской области выделят 110 млн рублей

До конца 2025 года донской регионе нарастит субсидии для развития виноградарства до 110 млн рублей. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на слова замминистра сельского хозяйства и продовольствия Елену Толмосову.
Этот показатель в 1,5 раза больше, чем в 2024 году. Основная часть денег пойдёт на поддержку автохтонных сортов винограда, а также в виде компенсаций на покупку зарубежной и отечественной техники.
В общей сложности на Дону работают 16 винодельческих хозяйств с лицензией на производство вина.