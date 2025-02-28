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На развитие виноградарства в Ростовской области выделят 110 млн рублей

Средства будут направлены в виде субсидий.

До конца 2025 года донской регионе нарастит субсидии для развития виноградарства до 110 млн рублей. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на слова замминистра сельского хозяйства и продовольствия Елену Толмосову.

Этот показатель в 1,5 раза больше, чем в 2024 году. Основная часть денег пойдёт на поддержку автохтонных сортов винограда, а также в виде компенсаций на покупку зарубежной и отечественной техники.

В общей сложности на Дону работают 16 винодельческих хозяйств с лицензией на производство вина.