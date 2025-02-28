В Новосибирске создадут образовательный железнодорожный кластер для подготовки кадров

Этот проект призван решить проблему кадрового дефицита, с которой сталкивается железнодорожная отрасль, и обеспечить компании квалифицированными сотрудниками.
Проблема кадров и её решение.
Железнодорожная отрасль всегда была востребованной, но в последние годы кадровый голод стал ощущаться особенно остро. Для решения этой проблемы в Новосибирском колледже транспортных технологий уже сегодня созданы условия для качественного обучения. У колледжа есть четыре учебных полигона: три в Новосибирске и один в Барабинске. На них установлено современное оборудование, позволяющее студентам закреплять теоретические знания и получать практический опыт.
— В 2024 году на полигон Барабинского филиала поступил пассажирский вагон купейного типа, где студенты осваивают профессию проводника. Новосибирский полигон также пополнился вагоном для подготовки проводников и слесарей по обслуживанию подвижного состава, — рассказала директор колледжа Мария Кирсанова.
Создание железнодорожного кластера.
Для дальнейшего развития образовательной базы при поддержке правительства Новосибирской области на базе колледжа будет создан железнодорожный образовательный кластер. Этот проект станет новой формой сотрудничества между учебными заведениями и работодателями, направленной на подготовку кадров под конкретные нужды отрасли.
— Особое внимание будет уделено модернизации учебно-материальной базы. В состав кластера войдут Барабинский филиал колледжа имени Лунина и Карасукский политехнический колледж, — отметила министр образования Новосибирской области Мария Жафярова.
Востребованность железнодорожных профессий.
Железнодорожная отрасль — это не просто работа, а призвание. Однако для того чтобы стать профессионалом, требуется длительное обучение. Подготовка квалифицированных кадров является одной из ключевых задач национальных проектов и целей развития России до 2030 года.
Эксперты отмечают, что за последние три года востребованность Западно-Сибирской железной дороги значительно выросла. Это связано как с переориентацией экспортных потоков на восток, так и с ростом экономики. Например, в декабре 2024 года Западно-Сибирская железная дорога установила рекорд по отправке зерна — 302 вагона за сутки. Всего за год было отправлено 514 тысяч тонн зерна, что в 9 раз больше, чем в предыдущем году.
Планы на будущее.
Уже в следующем учебном году колледж транспортных технологий вместе с Барабинским филиалом и Карасукским политехническим колледжем примут на обучение около 500 человек. Среди них будут будущие помощники машинистов, слесари по обслуживанию и ремонту подвижного состава, электромонтёры тяговой подстанции, слесари-электрики и проводники пассажирских вагонов. В РЖД уверены, что выпускники колледжа не останутся без работы.
Создание железнодорожного кластера в Новосибирске — это важный шаг в укреплении кадрового потенциала отрасли и обеспечении её дальнейшего развития.