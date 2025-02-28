В Новосибирске создадут образовательный железнодорожный кластер для подготовки кадров

Эксперты отмечают, что за последние три года востребованность Западно-Сибирской железной дороги значительно выросла. Это связано как с переориентацией экспортных потоков на восток, так и с ростом экономики. Например, в декабре 2024 года Западно-Сибирская железная дорога установила рекорд по отправке зерна — 302 вагона за сутки. Всего за год было отправлено 514 тысяч тонн зерна, что в 9 раз больше, чем в предыдущем году.