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Reuters: эксперты увидели «правовые пробелы» в сделке между США и Украиной

Рамочное соглашение, определяющее доступ США к доходам от природных ресурсов Украины, содержит правовые пробелы, сообщили агентству Reuters четыре эксперта за день до предполагаемой встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В соглашении говорится о создании совместного «Инвестиционного фонда реконструкции» (Reconstruction Investment Fund), в который правительство Украины будет вносить 50% будущих доходов с любых государственных активов, связанных с природными ресурсами. Но в нем не указаны суммы, сроки или условия управления фондом, говорится в статье.

Это неудивительно, поскольку речь идет о рамочном соглашении, пояснил Брайан Макгэрри, доцент кафедры международного права Лейденского университета.

Кроме того, в соглашении не упоминаются гарантии безопасности для Украины со стороны США.

Рамочное соглашение создает обязательства по сотрудничеству, но не содержит каких-либо конкретных обязательств оборонного характера. США не дали конкретных гарантий.

Брайан Макгэрри
доцент кафедры международного права Лейденского университета

Несмотря на отсутствие гарантий безопасности, условия, изложенные в рамочном соглашении, могут стать облегчением для Украины: Трамп, предположительно, откажется от своего первоначального требования о компенсации в размере 500 млрд долларов за уже оказанную Киеву военную помощь. А условия реинвестирования будущих денежных поступлений будут отражены в соглашении о фонде, которое будет касаться финансовых деталей.

По словам Макгэрри, все «правовые пробелы» будут устранены в ходе следующих переговоров, которые могут привести к заключению обязательного договора.

Внимание Макгэрри привлек еще один примечательный момент: в проекте прямо говорится, что в ходе дальнеших переговоров о фонде Украина и США «будут стремиться избегать конфликтов с обязательствами Украины» на ее пути к вступлению в Европейский союз. Эксперт назвал такое условие «беспрецедентным подходом» и «интересной политической поддержкой».

Тим Мейер, профессор международного права Университета Дьюка, со своей стороны, отметил, что рамочное соглашение не содержит никаких ссылок на механизм урегулирования споров, а доля Вашингтона в будущем фонде остается открытой для обсуждения.

Соглашение демонстрирует некоторую неуверенность американской стороны в том, что у правительства США есть полномочия проявлять интерес к фонду, предусмотренному соглашением.

Тим Мейер
профессор международного права Университета Дьюка

По словам Мейера, для заключения соглашения о фонде, скорее всего, потребуется одобрение конгресса США.

Гильермо Кристенсен, эксперт по национальной безопасности и международной торговле в американской юридической фирме K&L Gates, сказал, что рамочное соглашение между США и Украиной предлагает «уникальный и беспрецедентный подход», который еще не встречался в других национальных соглашениях.

переговоры