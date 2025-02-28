Reuters: эксперты увидели «правовые пробелы» в сделке между США и Украиной

В соглашении говорится о создании совместного «Инвестиционного фонда реконструкции» (Reconstruction Investment Fund), в который правительство Украины будет вносить 50% будущих доходов с любых государственных активов, связанных с природными ресурсами. Но в нем не указаны суммы, сроки или условия управления фондом, говорится в статье.
Это неудивительно, поскольку речь идет о рамочном соглашении, пояснил Брайан Макгэрри, доцент кафедры международного права Лейденского университета.
Кроме того, в соглашении не упоминаются гарантии безопасности для Украины со стороны США.
Рамочное соглашение создает обязательства по сотрудничеству, но не содержит каких-либо конкретных обязательств оборонного характера. США не дали конкретных гарантий.
Несмотря на отсутствие гарантий безопасности, условия, изложенные в рамочном соглашении, могут стать облегчением для Украины: Трамп, предположительно, откажется от своего первоначального требования о компенсации в размере 500 млрд долларов за уже оказанную Киеву военную помощь. А условия реинвестирования будущих денежных поступлений будут отражены в соглашении о фонде, которое будет касаться финансовых деталей.
Внимание Макгэрри привлек еще один примечательный момент: в проекте прямо говорится, что в ходе дальнеших переговоров о фонде Украина и США «будут стремиться избегать конфликтов с обязательствами Украины» на ее пути к вступлению в Европейский союз. Эксперт назвал такое условие «беспрецедентным подходом» и «интересной политической поддержкой».
Тим Мейер, профессор международного права Университета Дьюка, со своей стороны, отметил, что рамочное соглашение не содержит никаких ссылок на механизм урегулирования споров, а доля Вашингтона в будущем фонде остается открытой для обсуждения.
Соглашение демонстрирует некоторую неуверенность американской стороны в том, что у правительства США есть полномочия проявлять интерес к фонду, предусмотренному соглашением.
По словам Мейера, для заключения соглашения о фонде, скорее всего, потребуется одобрение конгресса США.
Гильермо Кристенсен, эксперт по национальной безопасности и международной торговле в американской юридической фирме K&L Gates, сказал, что рамочное соглашение между США и Украиной предлагает «уникальный и беспрецедентный подход», который еще не встречался в других национальных соглашениях.