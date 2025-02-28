Reuters: эксперты увидели «правовые пробелы» в сделке между США и Украиной

Несмотря на отсутствие гарантий безопасности, условия, изложенные в рамочном соглашении, могут стать облегчением для Украины: Трамп, предположительно, откажется от своего первоначального требования о компенсации в размере 500 млрд долларов за уже оказанную Киеву военную помощь. А условия реинвестирования будущих денежных поступлений будут отражены в соглашении о фонде, которое будет касаться финансовых деталей.