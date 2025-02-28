В Башкирии планируют увеличить взносы на капремонт более чем на 60%

Проект соответствующего постановления, разработанный региональным министерством жилищно-коммунального хозяйства, опубликован для антикоррупционной экспертизы.
Размер взноса для собственников на 2025 год планируется установить на уровне 12,5 ₽ за 1 кв. м площади помещения в многоквартирных домах до шести этажей и 13,2 ₽ — для домов выше шести этажей. В 2026 и 2027 годах он будет проиндексирован с учетом инфляции, говорится в проекте постановления.
В предыдущий раз минимальный размер взноса пересматривался в январе 2023 года. Тогда он был установлен на уровне 7,46 ₽ для домов до шести этажей и 8,1 ₽ для домов с большей этажностью. Таким образом, плата за капремонт в 2025 году увеличится более чем на 67% для домов до шести этажей и почти на 63% для более высоких зданий.