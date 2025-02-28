В Башкирии планируют увеличить взносы на капремонт более чем на 60%

В предыдущий раз минимальный размер взноса пересматривался в январе 2023 года. Тогда он был установлен на уровне 7,46 ₽ для домов до шести этажей и 8,1 ₽ для домов с большей этажностью. Таким образом, плата за капремонт в 2025 году увеличится более чем на 67% для домов до шести этажей и почти на 63% для более высоких зданий.