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Совмин изменил условия предоставления дополнительного отпуска в Беларуси

Минтруда сообщило об изменении условий дополнительного отпуска у белорусов.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси меняется порядок предоставления дополнительных отпусков, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. Это регламентирует соответствующее постановление Совмина (№ 110 от 25 февраля 2025-го).

В частности, скорректирован порядок предоставления компенсации в виде дополнительного отпуска работникам, которые выполняют водолазные работы. Теперь длительность дополнительного отпуска будет зависеть от часов водолазной работы и составит от 1 до 14 дней.

Еще устанавливается порядок предоставления работникам дополнительного отпуска за особый характер работы, в случаях, если ими на дату предоставления трудового отпуска не был отработан весь рабочий год.

В итоге продолжительность отпуска будет пропорциональная количеству выполненной работы, в виде налета часов или часов водолазных спусков, месяцев пребывания или числа парашютных прыжков.

А ранее Минтруда сказало, как частники могут получить от государства 726 рублей.