Совмин изменил условия предоставления дополнительного отпуска в Беларуси

В Беларуси меняется порядок предоставления дополнительных отпусков, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. Это регламентирует соответствующее постановление Совмина (№ 110 от 25 февраля 2025-го).
В частности, скорректирован порядок предоставления компенсации в виде дополнительного отпуска работникам, которые выполняют водолазные работы. Теперь длительность дополнительного отпуска будет зависеть от часов водолазной работы и составит от 1 до 14 дней.
Еще устанавливается порядок предоставления работникам дополнительного отпуска за особый характер работы, в случаях, если ими на дату предоставления трудового отпуска не был отработан весь рабочий год.
В итоге продолжительность отпуска будет пропорциональная количеству выполненной работы, в виде налета часов или часов водолазных спусков, месяцев пребывания или числа парашютных прыжков.
А ранее Минтруда сказало, как частники могут получить от государства 726 рублей.