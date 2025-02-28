Компании заявили о критической нехватке опытных IT-кадров в Екатеринбурге

«Рынок перенасыщен джунами. Рано или поздно эти “джуны” дойдут наконец-то до “сеньоров”. Но вот с сеньорами пока все очень плохо. То есть меньше двух человек на одну специальность, одну вакансию. И это на самом деле больно и тяжело. И, конечно же, это приводит к тому, что работодатели выходят как-то из этой ситуации», — сказала Оксана Сидлецкая.