Компании заявили о критической нехватке опытных IT-кадров в Екатеринбурге

Зачин разговору дал ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. С его слов, с одной стороны, заметно вырос набор студентов для обучения по IT-специальностям. Только в Институте радиоэлектроники и информационных технологий количество обучающихся выросло в 3−3,5 раза за год, не говоря уже о средних специализированных заведениях. При этом никто из участников не брал в расчет выпускников курсов, существующих за пределами сертифицированных учебных заведений.
Директор HeadHunter на Урале Оксана Сидлецкая пояснила, что на дефицит IT-кадров в УрФО влияет общая нехватка рабочих рук в других отраслях, сопровождавшаяся последние пару лет «гонкой зарплат». Поэтому перетягивать людей в айтишники попросту неоткуда.
«Быть айтишником на Урале модно. Но еще модно быть фрезеровщиком. Их зарплаты совпадают», — обрисовала Сидлецкая ситуацию на рынке IT-кадров.
Однако сейчас на фоне роста ключевой ставки и сокращения денежных ресурсов в виде кредитов бизнес, нуждающийся в айтишниках, больше не потянет «гонку зарплат». По словам Оксана Сидлецкая, компании готовы предлагать высокие зарплаты только по специальностям, в которых они больше всего нуждаются. На первом месте по спросу программисты-разработчики, специалисты техподдержки, руководители проектов. Однако в избытке на эти вакансии на рынке IT-кадров есть только начинающие специалисты — «джуны» (опыт работы от 0 до 3-х лет). Специалистов уровня senior (опыт выше среднего) практически нет.
«Рынок перенасыщен джунами. Рано или поздно эти “джуны” дойдут наконец-то до “сеньоров”. Но вот с сеньорами пока все очень плохо. То есть меньше двух человек на одну специальность, одну вакансию. И это на самом деле больно и тяжело. И, конечно же, это приводит к тому, что работодатели выходят как-то из этой ситуации», — сказала Оксана Сидлецкая.
Рецептов для решения кадрового дефицита у бизнеса тоже немного. И все они упираются в деньги, которых у компаний все меньше по мере ужесточения денежно-кредитной политики. Руководитель направления образовательных программ АО «ПФ “СКБ Контур” Елена Рыбинская сказала, что один из таких вариантов — платить выше рынка. Но сама же признала, что не каждая компания себе вообще может такое позволить.
«Можно еще перестраивать бизнес-процессы свои, вводить другие регионы, искать кадры, где они есть, например за границей, автоматизировать. Здесь тоже свои риски имеются. Такие перестройки вообще не всегда доступны, и не факт, что они более выгодны экономически и в других регионах найдутся собственные кадры», — пояснила Рыбинская.
В итоге выступления всех собравшихся свелись к тому, что бизнесу проще всего организовать свои курсы ускоренного выращивания «сеньоров» из «джунов». Другой вопрос, что если такие компании как «СКБ-Контур» или «Росатом» организовывали свои школы еще до того, как айтишники вошли в моду, то сейчас организовывать свои школы даже с привлечением сторонних компаний — это тоже недешево. А как признавали выше сами спикеры, ресурсы у компаний ограничены.
Впрочем, как писал ЕАН, сам бизнес пошел по пути наименьшего сопротивления: уже начатые проекты организации просто замораживают, задействованный штат распускают. Прежде дорогостоящих «джунов» постепенно заменяют на специалистов с большим опытом («мидлов»), но с меньшими зарплатными ожиданиями. Малый и средний бизнес и вовсе решили сосредоточиться на проектах, которые приносят прибыль, перейдя в режим экономии, пока ресурсы не станут снова доступны.