«Оказывается, у нас картошки нет. Выгнать руководителей!». Лукашенко раскритиковал власти за цены на белорусскую картошку

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал власти за цены на белорусскую картошку, сообщает БелТА.
Так, на совещании по новой системе регулирования цен белорусский лидер спросил о выполнении его поручения по созданию стабилизационных фондов и обеспечения белорусов в зимне-весенний сезон отечественными овощами и фруктами. И констатировал, что поручение не было выполнено.
— Не выполнили и за это ответите. Оказывается, у нас картошки нет, — подчеркнул он.
Лукашенко обратил внимание на то, что в Беларуси в межсезонье картофель подорожал за два месяца на 10%. И возмутился, неужели не могут произвести нужное количество картофеля в стране, чтобы «положить в погреб и потом населению продать».
Поэтому президент поручил КГК разобраться в этом и внести свои предложения.
— Выгнать надо к чертовой матери этих руководителей. Картошку не можем произвести в достаточном количестве, — потребовал глава государства.
Ранее премьер-министр Беларуси Роман Головченко признался, что купил на зиму всего лишь один мешок картошки.
Также Александр Лукашенко высказался о ценах, которые устанавливает бизнес и производители.