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«Оказывается, у нас картошки нет. Выгнать руководителей!». Лукашенко раскритиковал власти за цены на белорусскую картошку

Лукашенко сказал КГБ разобраться с ценами на картошку в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал власти за цены на белорусскую картошку, сообщает БелТА.

Так, на совещании по новой системе регулирования цен белорусский лидер спросил о выполнении его поручения по созданию стабилизационных фондов и обеспечения белорусов в зимне-весенний сезон отечественными овощами и фруктами. И констатировал, что поручение не было выполнено.

— Не выполнили и за это ответите. Оказывается, у нас картошки нет, — подчеркнул он.

Лукашенко обратил внимание на то, что в Беларуси в межсезонье картофель подорожал за два месяца на 10%. И возмутился, неужели не могут произвести нужное количество картофеля в стране, чтобы «положить в погреб и потом населению продать».

Поэтому президент поручил КГК разобраться в этом и внести свои предложения.

— Выгнать надо к чертовой матери этих руководителей. Картошку не можем произвести в достаточном количестве, — потребовал глава государства.

Ранее премьер-министр Беларуси Роман Головченко признался, что купил на зиму всего лишь один мешок картошки.

Также Александр Лукашенко высказался о ценах, которые устанавливает бизнес и производители.