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Правительство увеличило размер субсидирования расходов по переводу грузовых автомобилей с традиционных видов топлива на природный газ

Правительство приняло решение увеличить объём субсидирования расходов владельцев грузовых автомобилей по переводу грузового транспорта с традиционных видов топлива на природный газ (метан). Постановление об этом подписано.

Согласно документу, максимальный размер господдержки на ремоторизацию грузовых автомобилей, в том числе магистральных тягачей, увеличен до 1 млн рублей.

Соответствующие изменения внесены в приложение к государственной программе «Развитие энергетики», содержащее правила предоставления субсидий на переоборудование автомобилей, общественного транспорта и коммунальной техники для работы на природном газе.

Принятое решение простимулирует перевод грузового транспорта на метан и поддержит спрос на этот вид топлива.

топливо
закон