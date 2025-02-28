Правительство увеличило размер субсидирования расходов по переводу грузовых автомобилей с традиционных видов топлива на природный газ

Согласно документу, максимальный размер господдержки на ремоторизацию грузовых автомобилей, в том числе магистральных тягачей, увеличен до 1 млн рублей.
Соответствующие изменения внесены в приложение к государственной программе «Развитие энергетики», содержащее правила предоставления субсидий на переоборудование автомобилей, общественного транспорта и коммунальной техники для работы на природном газе.
Принятое решение простимулирует перевод грузового транспорта на метан и поддержит спрос на этот вид топлива.