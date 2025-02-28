«Русский стандарт»: такси в России подорожало на 25% за 2024 год

Стоимость поездок в такси за прошлый год выросла в среднем на 25%, выяснила «Газета.Ru». Однако в этом году цена взлетит еще сильнее — на 50%, предупредили эксперты отрасли. По ожиданиям агрегаторов, как юридическая единица такси и вовсе может исчезнуть в регионах, снова перейдя в теневой бизнес «бомбил».
Средний чек в России за поездку на такси в 2024 году составил 522 рубля, что на 25% выше (417 рублей) аналогичного показателя в 2023 году. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт», предоставленном «Газете.Ru». Чаще всего такси в прошлом году заказывали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Казани и Кургана, указывается в аналитике банка.
Впрочем, ситуация сильно разнится от субъекта к субъекту РФ: в такси «Максим», которое работает в больших городах и агломерациях, рассказали «Газете.Ru» о росте цен на 20% за прошедший год, а зампредседателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков говорит о куда более значительных цифрах.
~ «За год в России цены на поездки такси подорожали примерно на 50%»~, — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».
Почему так дорого.
В сервисе «Максим» говорят, что основными факторами роста цен стали увеличение расходов перевозчиков на оказание услуги и дефицит водителей.
"Отток водителей из отрасли связан с нуждами СВО и оборонной промышленности,
а также с невыполнимыми требованиями нового «Закона о такси» (№ 580-ФЗ). В первую очередь это предрейсовые медосмотры и техосмотры, которые проходить негде, кратное подорожание полиса ОСАГО для такси, введение дополнительного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) с гарантированным регрессом", — заявили в компании.
В компании напомнили, что многие субъекты РФ обязали перевозчиков перекрасить рабочие автомобили в установленный цвет такси, что также повысило расходы перевозчиков.
«Мало того что легализация водителей фактически провалилась, ~с декабря региональные минтрансы начали массово аннулировать выданные разрешения на деятельность такси~ из-за отсутствия договоров ОСГОП», — отметили в сервисе.
До этого власти обязали таксопарки и самозанятых таксистов оформить полисы ОСГОП до 31 октября 2024 года. В случае отсутствия такого документа у перевозчика разрешение на его работу приостанавливается.
По данным сервиса «Максим», в результате нововведений в Сахалинской области реестр перевозчиков такси одномоментно опустел более чем на половину, на весь регион осталось около сотни юридически оформленных перевозчиков — в основном в формате ИП.
Что будет в этом году.
Тарифы такси в России также дорожают из-за увеличения стоимости топлива, запчастей и роста инфляции, отмечает Андрей Попков из межрегионального профсоюза «Таксист». Говорить о снижении стоимости перевозок возможно только если остановится рост инфляции, уверен он.
В 2025 году тарифы такси в России повысятся еще сильнее, но опаснее даже не это — остро встанет вопрос юридического существования такси в некоторых регионах, указывают эксперты отрасли.
"Если такими темпами будут из реестров убирать перевозчиков, то.
к концу 2025 года такой юридической сущности, как такси, в стране не останется нигде, кроме Москвы",
— предупредили в пресс-службе сервиса «Максим».
В компании добавили, что предпосылки к повышению стоимости поездок в этом году — это постоянно растущие цены на техническое обслуживание автомобилей, запчасти и ремонт, мойку, топливо, страхование, кредитование, лизинг и др.
Эксперты авторынка ожидают подорожание новых автомобилей в этом году минимум на 10−15% из-за инфляции, недоступности автокредитов и индексации утильсбора.
«В 2025 году тарифы могут увеличиться еще на 50%. Способов замедлить рост цен пока нет», — предупредил Андрей Попков из «Таксиста».
Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин считает, что сейчас цены на такси находятся в рамках баланса, так как определяются динамически в зависимости спроса и предложения. Однако эксперт предупреждает, что ситуация значительно ухудшится в случае принудительного перевода такси на продукцию отечественного производства.
В январе прошлого года в первом чтении был принят законопроект, который дает регионам право определять требования к уровню локализации автомобилей таксопарков. Эксперты опасаются, что принятие документа в текущей редакции приведет к значительному сокращению таксопарка, уходу самозанятых водителей, дефициту машин и росту цен.
«Принудительный перевод автомобилей на продукцию “АвтоВАЗа” станет причиной роста тарифов в официальных сервисах такси не меньше, чем на треть. Водителям потребуется машина с подушками безопасности, а в базовой Lada Vesta за 1,6 млн рублей их нет. Соответственно, придется закупать машины за более 2 млн рублей», — пояснил Шапарин.
Он добавил, что ~водители, которые не смогут купить автомобиль отечественного производства с высокой локализацией, просто уйдут в «бомбилы»~. Другим же придется сильно поднимать тарифы.
«Нынешняя балансная система цен на такси может очень быстро быть расшатана и уничтожена», — предупредил эксперт.