«Русский стандарт»: такси в России подорожало на 25% за 2024 год

Стоимость поездок в такси за прошлый год выросла в среднем на 25%, выяснила «Газета.Ru». Однако в этом году цена взлетит еще сильнее — на 50%, предупредили эксперты отрасли. По ожиданиям агрегаторов, как юридическая единица такси и вовсе может исчезнуть в регионах, снова перейдя в теневой бизнес «бомбил».