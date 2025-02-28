XDA: Microsoft закроет Skype в мае

Skype был запущен в 2003 году, в 2011 году мессенджер был приобретен Microsoft. В 2017 году компания запустила платформу Microsoft Teams, аналогичную Skype. С тех пор Microsoft активно продвигает новый сервис. В 2021 году компания отключила версию Skype для бизнеса, предложив пользователям использовать Teams.