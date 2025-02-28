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XDA: Microsoft закроет Skype в мае

Сервис Skype будет закрыт Microsoft в мае. Как сообщает портал XDA Developers, в последнем обновлении программы содержится строчка, предупреждающая о скором отключении мессенджера. Комментировать ситуацию порталу в компании отказались.

Источник: Reuters

Предупреждение также содержит призыв пользователей перейти на другую платформу Microsoft. «Используйте Teams для звонков и чатов», — цитирует XDА сообщение Microsoft. В строчке также существует приписка о том, сколько друзей пользователя «уже перешли на Teams бесплатно». Как предполагает XDА, список составляется на основе контактов клиента.

Skype был запущен в 2003 году, в 2011 году мессенджер был приобретен Microsoft. В 2017 году компания запустила платформу Microsoft Teams, аналогичную Skype. С тех пор Microsoft активно продвигает новый сервис. В 2021 году компания отключила версию Skype для бизнеса, предложив пользователям использовать Teams.

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