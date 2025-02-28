Лукашенко сравнил импортную и белорусскую картошку, сказав, как ее хранить

Президент Беларуси Александр Лукашенко сравнил белорусскую и импортную картошку, пишет БелТА.
В частности, глава страны отметил, что белорусский картофель не хуже импортных сортов. И подметил, что белорусский картофель просто нужно правильно хранить.
Также Лукашенко сказал о своем опыте выращивания картофеля на личном подворье. Он пояснил, что свою картошку хранит в обычном овощехранилище, но соблюдаются технологии, и поэтому он ничуть не портится.
Также Александр Лукашенко раскритиковал власти за цены на белорусскую картошку «Оказывается, у нас картошки нет. Выгнать руководителей!».
Также Александр Лукашенко высказался о ценах, которые устанавливает бизнес и производители.