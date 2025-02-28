На Кубани реализуют более 100 инвестпроектов в потребительской сфере

Глава ведомства также добавил, что объем инвестиций только за три квартала 2024 года в основной капитал без учета субъектов малого и среднего предпринимательства по потребительской сфере достиг 43,8 млрд руб, что в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.