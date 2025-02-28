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Телевидение и радио отключат по всему Казахстану

В среду, 5 марта 2025 года, по всей территории Казахстана временно остановят ретрансляцию телерадиоканалов. Об этом предупредил национальный оператор АО «Казтелерадио», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Так, по данным «Казтелерадио», планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей проводятся ежеквартально. Это необходимо для бесперебойного и качественного телерадиовещания.

«5 марта 2025 года с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана».Пресс-служба АО «Казтелерадио».

В заключительной части обращения казахстанцев заранее поблагодарили за понимание и принесли извинения за временные неудобства.