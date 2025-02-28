Телевидение и радио отключат по всему Казахстану

Так, по данным «Казтелерадио», планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей проводятся ежеквартально. Это необходимо для бесперебойного и качественного телерадиовещания.
«5 марта 2025 года с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана».Пресс-служба АО «Казтелерадио».
В заключительной части обращения казахстанцев заранее поблагодарили за понимание и принесли извинения за временные неудобства.