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«Это подозрение». Лукашенко упрекнул чиновников во взятках за импортную картошку

Лукашенко упрекнул чиновников во взятках за импортную картошку.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко упрекнул чиновников во взятках за импортную картошку, пишет БелТА.

Так, на совещании по новой системе регулирования цен белорусский лидер заявил, что в стране система выстроена таким образом, что импорт является более выгодным, чем торговля своими товарами.

— Выгоднее завозить в торговлю, чем продавать свое. Не так? Это же бардак! — возмутился он.

Подобную ситуацию Лукашенко назвал коррупцией.

— Какое это регулирование, это коррупция, — указал глава страны.

Но еще белорусский президент предположил, что чиновники таким образом хотели подыграть импортерам, и даже упрекнул их в возможном взяточничестве.

— Какому импортеру, который из Египта или России, Казахстана завозит товар, вы хотели подыграть? Докажите мне, что он вам не заплатил чего-то, на лапу не положил, — предположил лидер Беларуси.

И, резюмируя отметил, что не собирается упрекать руководителей, но сказал, что подобное подозрение имеется.

— Я, конечно, не собираюсь вас упрекать в том, что вам давали взятки за это, но, извините, это подозрение, — констатировал президент.

Ранее Александр Лукашенко раскритиковал власти за цены на белорусскую картошку и сказал КГБ разобраться: «Оказывается, у нас картошки нет. Выгнать руководителей!».

Еще президент сравнил белорусскую и импортную картошку, сказав, как ее хранить.

Также глава страны высказался о ценах, которые устанавливает бизнес и производители.