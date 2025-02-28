«Это подозрение». Лукашенко упрекнул чиновников во взятках за импортную картошку

Президент Беларуси Александр Лукашенко упрекнул чиновников во взятках за импортную картошку, пишет БелТА.
Так, на совещании по новой системе регулирования цен белорусский лидер заявил, что в стране система выстроена таким образом, что импорт является более выгодным, чем торговля своими товарами.
— Выгоднее завозить в торговлю, чем продавать свое. Не так? Это же бардак! — возмутился он.
Подобную ситуацию Лукашенко назвал коррупцией.
— Какое это регулирование, это коррупция, — указал глава страны.
Но еще белорусский президент предположил, что чиновники таким образом хотели подыграть импортерам, и даже упрекнул их в возможном взяточничестве.
— Какому импортеру, который из Египта или России, Казахстана завозит товар, вы хотели подыграть? Докажите мне, что он вам не заплатил чего-то, на лапу не положил, — предположил лидер Беларуси.
И, резюмируя отметил, что не собирается упрекать руководителей, но сказал, что подобное подозрение имеется.
— Я, конечно, не собираюсь вас упрекать в том, что вам давали взятки за это, но, извините, это подозрение, — констатировал президент.
Ранее Александр Лукашенко раскритиковал власти за цены на белорусскую картошку и сказал КГБ разобраться: «Оказывается, у нас картошки нет. Выгнать руководителей!».
Еще президент сравнил белорусскую и импортную картошку, сказав, как ее хранить.
Также глава страны высказался о ценах, которые устанавливает бизнес и производители.