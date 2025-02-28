Для жителей Калининградской области разрабатывают «Балтийскую ипотеку»

На фоне ощутимого роста цен на жилье у жителей нашей области может появиться отдельный ипотечный продукт с определенными параметрами. Инициатива, которую предложил губернатор, называется «Балтийская ипотека».
— За счет туристического потока, за счет [строительных] проектов цена квадратного метра достаточно сильно растет — это раз. А второе — она растет за счет логистики. Поэтому такие отдельные условия [по ипотеке ]сейчас рассматриваем. Первые расчеты уже есть. Будем внимательно изучать, — рассказал Алексей Беспрозванных на встрече с представителями калининградских СМИ.
По словам губернатора, власти также изучают вопрос введения региональных надбавок — по аналогии с теми, что получают жители северных регионов страны.
— Экономисты считают, какие средства нужны и какое влияние это окажет. Есть риски, что, когда мы все сделаем, цены тоже поднимутся, — отметил глава региона.