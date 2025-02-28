Для жителей Калининградской области разрабатывают «Балтийскую ипотеку»

— За счет туристического потока, за счет [строительных] проектов цена квадратного метра достаточно сильно растет — это раз. А второе — она растет за счет логистики. Поэтому такие отдельные условия [по ипотеке ]сейчас рассматриваем. Первые расчеты уже есть. Будем внимательно изучать, — рассказал Алексей Беспрозванных на встрече с представителями калининградских СМИ.