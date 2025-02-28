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Лукашенко сказал сбить цены на помидоры и огурцы в Беларуси

Лукашенко сказал, что в межсезонье цены на огурцы, помидоры и другие овощи должны быть обычными.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что необходимо сбить цены на белорусские помидоры и огурцы, пишет БелТА.

Глава страны обратил внимание на то, что овощи следует осенью закладывать в овощехранилища. А затем из стабилизационных фондов овощи зимой следует продавать населению по обычным ценам.

При этом отдельным вопросом он назвал строительство теплиц, позволяющих выращивать овощи даже не в сезон. Президент сказал, что у него самого есть «клочок этой теплицы» и, что в неделю три раза он сам видит, как растут помидоры и огурцы.

— Уже месяц назад появились огурцы. Помидоры через месяц-полтора будут, — поделился белорусский лидер.

Еще Лукашенко отметил, что фермеры и производители, занимающиеся профессионально производством овощей, уже сегодня имеют помидоры. Поэтому он сказал, что за счет теплиц могут быть сбиты цены на помидоры и огурцы.

— Мы можем таким образом сбить цены, — указал глава республики.

Лукашенко отметил, что сам он «кусочек теплицы взял» именно для того, чтобы понять возможно или нет это осуществить. И спросил, почему чиновники этим не занимаются.

— Оказывается, возможно. А почему вы не делаете? Вы что, мужики, зажрались? — резюмировал президент.

Кроме того, Александр Лукашенко упрекнул чиновников во взятках за импортную картошку: «Это подозрение».

Ранее белорусский лидер раскритиковал власти за цены на белорусскую картошку и сказал КГБ разобраться: «Оказывается, у нас картошки нет. Выгнать руководителей!».

Еще президент сравнил белорусскую и импортную картошку, сказав, как ее хранить.