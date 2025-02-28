Кинотеатр Пушкина в Челябинске закроется на ремонт

— Те сеансы, которые сейчас размещены на сайте — последние. Не упустите возможность посмотреть классные фильмы, запрокинуть голову и запомнить чудесный вафельный потолок. И, конечно, сфотографироваться на память на исторических креслах. Знаем, многие будут по ним скучать, — говорится в сообщении кинотеатра.