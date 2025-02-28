Кинотеатр Пушкина в Челябинске закроется на ремонт

Кинотеатр имени Пушкина в Челябинске с 3 марта приостанавливает работу на время ремонта. Одно из старейших культурных учреждений города объявило об этом в социальных сетях. Зрители могут успеть посмотреть последние сеансы до конца текущей недели.
— Те сеансы, которые сейчас размещены на сайте — последние. Не упустите возможность посмотреть классные фильмы, запрокинуть голову и запомнить чудесный вафельный потолок. И, конечно, сфотографироваться на память на исторических креслах. Знаем, многие будут по ним скучать, — говорится в сообщении кинотеатра.
Точные сроки окончания ремонта пока не называются. В администрации пообещали сохранить исторический облик здания, при этом обновив зрительные залы и оборудование. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».