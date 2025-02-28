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Топ-5 самых высокооплачиваемых рабочих специальностей назвали волгоградцам

У водителей-дальнобойщиков уровень зарплат по сравнению с зимой 2023−24 годов вырос более чем на треть.

Аналитики Авито Работы изучили средние зарплатные предложения для рабочих и линейных профессий зимой 2024−25 годов.

Выяснилось, что самая высокооплачиваемая рабочая специальность в волгоградском регионе — дальнобойщик. Этим водителям готовы платить в среднем около 185,3 тысяч рублей в месяц. По сравнению с зимой 2023−24 годов уровень зарплат вырос у них на 36%.

Далее идут плиточники со средней ежемесячной зарплатой в 155,8 тысяч рублей, строители, которым работодатели предлагают в среднем 124,5 тысяч, водители-экспедиторы и автомаляры — их зарплаты составляют 121 тысячу и 117,7 тысяч рублей соответственно.