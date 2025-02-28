Топ-5 самых высокооплачиваемых рабочих специальностей назвали волгоградцам

Выяснилось, что самая высокооплачиваемая рабочая специальность в волгоградском регионе — дальнобойщик. Этим водителям готовы платить в среднем около 185,3 тысяч рублей в месяц. По сравнению с зимой 2023−24 годов уровень зарплат вырос у них на 36%.