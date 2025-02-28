Уже на этой неделе стартуют «Дни открытых дверей» в вузах региона

Прием документов в российские вузы начнется 20 июня 2025 года. Процесс поступления будет проходить по новым правилам, утвержденным Минобрнауки РФ на ближайшие пять лет. Кардинальных изменений нет, но технические нюансы требуют внимания. Но главное «правило» осталось без изменений: максимально абитуриент может подать документы в пять вузов и на пять программ в каждом. Поскольку каждый вуз имеет право устанавливать свои требования приемной кампании, эксперты настоятельно рекомендуют изучать разделы «Абитуриентам» на официальных сайтах выбранных вузов. Какие документы необходимы и как их можно подать, какие вступительные испытания предстоят, информация по квотам и льготам, индивидуальным баллам и другие тонкости публикуются каждым образовательным учреждением.