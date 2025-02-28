В Омске на федеральные средства обновят три общественные зоны

Пляж «Центральный-2» будет обновлен от Речного вокзала до Ленинградского моста. В рамках проекта будут установлены лежаки, отремонтированы скамейки, установлены кабинки для переодевания и урны. Также будет установлена терраса с пешеходной зоной из плитки. Также в рамках проекта обновят водопроводные сети, будут установлены несколько пергол для защиты от солнца.