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В Омске на федеральные средства обновят три общественные зоны

Работы по благоустройству начнутся уже в апреле 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Омске этим летом начнутся работы по благоустройству трех общественных территорий за счет федерального финансирования. Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы начнутся в апреле и коснутся пляжа «Центральный-2», пешеходной аллеи между улицами Энергетиков и Химиков (городок Нефтяников) и сквера имени Борцов Революции.

В мэрии Омска подвели итоги голосования за выбор объектов по благоустройству в 2025 году. На голосование было вынесено 13 территорий, а окончательное количество благоустраиваемых зон зависело от объема финансирования.

Пляж «Центральный-2» будет обновлен от Речного вокзала до Ленинградского моста. В рамках проекта будут установлены лежаки, отремонтированы скамейки, установлены кабинки для переодевания и урны. Также будет установлена терраса с пешеходной зоной из плитки. Также в рамках проекта обновят водопроводные сети, будут установлены несколько пергол для защиты от солнца.

Также в 2025 году будет обновлена пешеходная аллея в городке Нефтяников (в границах улиц Энергетиков — Химиков) и сквер имени Борцов Революции. На преображение трех общественных территорий в Омске в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» из бюджетов всех уровней выделено 224 млн. руб.

В 2024 году благоустройство коснулось четырех локаций Омска: парка им. 30-летия ВЛКСМ, аллеи братьев Сазоновых, Выставочного сквера и Городского сада (около ТЮЗа).

ЖКХ