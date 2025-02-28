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Минфин: Беларусь выплатила проценты по евробондам

Минфин сообщил о выплаченных Беларусью процентах по евробондам.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве финансов сказали, что Беларусь выплатила процентный доход по евробондам.

Ведомство сообщило, что выплаты процентного дохода по еврооблигациям Беларуси Belarus-2030 были произведены 28 февраля. Выплаченная сумма в эквиваленте составила 18,6 миллиона долларов.

Согласно постановлению Совмина и Нацбанка (№ 212/10 от 6 апреля 2022-го) средства были в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет в «Беларусбанке».

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о ценах, которые устанавливает бизнес и производители.

Еще президент сказал сбить цены на помидоры и огурцы в Беларуси.