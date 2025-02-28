Главного ветврача птицефабрики в Пермском крае оштрафовали

Главного ветеринарного врача птицефабрики Пермского края привлекли к административной ответственности в виде штрафа. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
В феврале 2025 года сотрудники ведомства приехали с инспекцией в птицефабрику «Комсомольская». В ходе проверки было установлено, что ведро, которое использовали для хранения биологических отходов, никак не было защищено: не было ни крышки, ни других защитных барьеров.
В зоне сортировки яиц, на емкости, используемой для сбора биологических отходов, отсутствует надпись «умеренно опасные биологические отходы», также отсутствует журнал дезинфекции.
На пометохранилищах обнаружено большое количество биологических отходов (яйцо целое, яичная скорлупа).
Все эти факты свидетельствуют о нарушении закона «О ветеринарии».
Должностному лицу было назначено административное наказание в виде штрафа за неправильное хранение и утилизацию биологических отходов.