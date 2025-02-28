Главного ветврача птицефабрики в Пермском крае оштрафовали

В феврале 2025 года сотрудники ведомства приехали с инспекцией в птицефабрику «Комсомольская». В ходе проверки было установлено, что ведро, которое использовали для хранения биологических отходов, никак не было защищено: не было ни крышки, ни других защитных барьеров.