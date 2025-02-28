«Лукойл» назвал публикации о шпионах в Молдавии и Румынии фейками

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Молдавия и Румыния не предъявляли обвинений в шпионаже сотрудникам группы «Лукойл», отказ во въезде двум работникам был под надуманным предлогом, заявили в компании.
Румынские и молдавские СМИ в понедельник сообщили, что двое граждан России были объявлены нежелательными лицами в Румынии, а затем и в Молдавии под предлогом того, что они якобы имеют отношение к шпионажу.
«Публикации СМИ Румынии и Молдовы о якобы выявленных “русских шпионах”, работающих под прикрытием “Лукойла”, — очередной пример fake news. Никаких официальных обвинений в шпионаже со стороны властей Румынии и Молдовы работникам организаций группы “Лукойл” не предъявлено», — говорится в сообщении пресс-службы «Лукойла».
Отмечается, что в публикациях СМИ, запустивших историю, «не содержится никакой реальной фактуры — только домыслы, спекуляции и искажение действительности». «Это наглядно подтверждает отсутствие реальных фактов в воображаемом “шпионском скандале”, разыгранном в преддверии президентских выборов в Румынии и парламентских выборов в Республике Молдова», — считают в компании.
«В действительности двум работникам организаций группы “Лукойл” было отказано во въезде в страну под надуманным предлогом», — отмечается в сообщении.
«Лукойл» является частной международной энергетической компанией, развивающей бизнес в 30 странах мира, включая государства Евросоюза и США, и соблюдающей местное законодательство во всех государствах присутствия. Подчеркивается, что предприятия компании успешно развиваются на протяжении 27 лет в Румынии и 30 лет в Молдавии, являясь одними из лидеров местного рынка без каких-либо объективных фактов, порочащих деловую репутацию «Лукойла».