«Лукойл» назвал публикации о шпионах в Молдавии и Румынии фейками

«Лукойл» является частной международной энергетической компанией, развивающей бизнес в 30 странах мира, включая государства Евросоюза и США, и соблюдающей местное законодательство во всех государствах присутствия. Подчеркивается, что предприятия компании успешно развиваются на протяжении 27 лет в Румынии и 30 лет в Молдавии, являясь одними из лидеров местного рынка без каких-либо объективных фактов, порочащих деловую репутацию «Лукойла».