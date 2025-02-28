Станция метро «Театральная» в Самаре готова на 73%

Новая станция метро «Театральная» в Самаре сейчас готова на 73%. Об этом на своей странице ВКонтакте написал депутат Самарской губернской думы Алексей Лескин. Такие цифры о строительной готовности объекта приводит подрядчик.
— Отделочные работы в процессе, готовность оборудования и инженерных сетей — 8%, перегонные тоннели готовы на 50%, — перечислил депутат.
Подрядчик отмечает, что, если работы будут продолжены сейчас, то строительство можно завершить уже в третьем квартале 2026 года. Но есть вероятность, что закончат его только в 2027 году: именно до этого срока правительство будет выделять деньги. При этом, по словам Алексея Лескина, срок разрешения на строительство истечет уже в мае 2025 года.