В Пермском крае изменили правила назначения единого пособия

Для установления единого пособия минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи в расчетном периоде должен составлять не менее четырех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). С этого года величина МРОТ в России составляет 22 440 ₽ Следовательно, доход каждого работающего члена семьи за 12 месяцев должен быть не менее 89 760 ₽