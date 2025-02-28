В Пермском крае изменили правила назначения единого пособия

Социальный фонд России по Пермскому краю сообщил об изменении с 2025 года правил назначения единого пособия. На это повлияет минимальный доход трудоспособных членов семьи.
Для установления единого пособия минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи в расчетном периоде должен составлять не менее четырех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). С этого года величина МРОТ в России составляет 22 440 ₽ Следовательно, доход каждого работающего члена семьи за 12 месяцев должен быть не менее 89 760 ₽
В зависимости от дохода семьи единое пособие на ребенка устанавливается в размере 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей. В Пермском крае на этот год его установили на уровне 15 825 ₽
При подаче заявления на единое пособие в феврале этого года учтут доходы с января по декабрь 2024 года.
Подать заявление на единое пособие можно через портал Госуслуг, в клиентской службе краевого отделения СФР или МФЦ. Срок рассмотрения заявления — 10 рабочих дней. Телефон для справок в едином контакт-центре: