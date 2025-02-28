Хинштейн: причиной массового ДТП под Курском стала плохая видимость из-за тумана

Хинштейн в Telegram-канале уточнил, что столкнулись 12 автомобилей, шесть из них — грузовики. При этом в ГУ МВД по Курской области заявили, что в аварии пострадали 11 машин, в том числе пять грузовых. Как уточнил портал aif.ru, двенадцатая машина не участвовала в столкновении, но выехала за пределы трассы.