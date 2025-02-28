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Екатеринбуржцы оценили новую «УГМК Арену»

Екатеринбуржцы впечатлены новой «УГМК Ареной».

Источник: ЕАН

В соцсетях появились первые отзывы о екатеринбургской «УГМК Арене», на которой сегодня проходит матч «Автомобилиста» с башкирским клубом «Толпар». Спортивные фанаты делятся видео и фото площадки.

«Арена просто бомба», — пишут фанаты в группе «Автомобилиста» в соцсети «ВКонтакте».

Екатеринбуржец Алексей Козлов отметил, что таких вместительных арен в городе ранее не было. Он напомнил, что здание вмещает 12588 зрителей.

«Светло, лед, по мнению игроков хороший. Зрителям видно отовсюду. Разве что с трех-четырех последних рядов смотреть пока непривычно, высоко! Но, думаю, привыкнут болельщики. Плюс — что в шаговой доступности остановки метро, трамвая, автобуса, троллейбуса», — написал он в соцсетях.

Напомним, официальное открытие «УГМК Арены» состоится 10 марта. Сегодняшний матч является тестовым. Пока не работают музей хоккея, фудкорты на третьем этаже, ресторан «Арена», бизнес-клуб, а также одна из двух детских зон. В полном объеме элементы гостевой инфраструктуры планируется запустить к дате официального открытия арены.