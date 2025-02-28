Екатеринбуржцы оценили новую «УГМК Арену»

«Светло, лед, по мнению игроков хороший. Зрителям видно отовсюду. Разве что с трех-четырех последних рядов смотреть пока непривычно, высоко! Но, думаю, привыкнут болельщики. Плюс — что в шаговой доступности остановки метро, трамвая, автобуса, троллейбуса», — написал он в соцсетях.