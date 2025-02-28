Казань планирует ввести штрафы за складирование строительных отходов в контейнеры и бункеры для ТКО

Коллапс контейнерных площадок и вред экологии.
Из года в год в результате строительных и демонтажных работ образуется огромное количество отходов, которые зачастую оказываются на не предназначенных для этого контейнерных площадках или несанкционированных свалках.
Завалы мусора образуются, как правило, рядом с местами накопления ТКО в индивидуальной жилой застройке. После ремонта своих жилищ люди сваливают их перед бункерами и контейнерами, что затрудняет вывоз отходов, а также повреждает контейнеры и мусоровозы.
На свалках разложение строительного мусора может достигать 100 и более лет. Многие из современных материалов содержат токсичные компоненты, способные загрязнять почву и грунтовые воды. Например, жидкие отходы, такие как краски и клеи, содержат тяжелые металлы и органические растворители.
Наряду с этим строительные отходы создают среду для размножения микроорганизмов. Так, грибковые инфекции и аллергические реакции могут возникать из-за наличия плесени, которая часто развивается на влажных строительных материалах. Проблемы с дыханием могут возникать из-за пыли или токсичных испарений, которые выделяются при разложении некоторых материалов.
Не стоит исключать и риск травматизма: рядом с несанкционированными свалками могут оказаться дети и по неосторожности пораниться.
За сброс строительных отходов в Казани введут штрафы.
Для решения проблемы регоператор увеличил количество мусоровозов и бункеровозов, выходящих на линию ежедневно, и пересмотрел график вывоза отходов в определенных местах. Некоторые места накопления отходов обслуживаются два и более раз в сутки. Тем не менее проблема остается.
«Мы как регоператор занимаемся вывозом только твердых коммунальных отходов. Но, чтобы избежать перенакоплений на контейнерных площадках, в период весеннего и осеннего пика прилагаем все усилия и производим “зачистку” площадок спецтехникой», — рассказали в УК «ПЖКХ». Для вывоза строительного мусора используются собственные и наемные машины: ломовозы, погрузчики, самосвалы. За 2024 год на технику было потрачено более 120 млн рублей. С ее помощью только с поселков вывезли 600 тыс. тонн отходов.
Осенью 2024 года Исполнительным комитетом города выделены 20 млн рублей. на ликвидацию навалов отходов, не относящихся к ТКО, в ареале контейнерных площадок ИЖС. Вывезено около 9,8 тыс. тонн таких отходов. На весенний период 2025 года на те же цели запланированы средства в размере 16 млн рублей.
К сожалению, действующим законодательством в настоящий момент к таким нарушителям невозможно применить административные меры воздействия.
Для урегулирования вопроса было принято решение ввести новые штрафы для «серых возчиков». УК «ПЖКХ» разработала и направила проект решения Казгордумы об изменении Правил благоустройства города. Сейчас он находится на рассмотрении. По нему штраф для граждан составит 2−3,5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 15 до 30 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 200 до 500 тыс. рублей.
Как правильно утилизировать строительные отходы.
Правильно утилизировать строительный мусор можно несколькими способами.
Во-первых, необходимо заказать контейнер у лицензированной организации, которая гарантированно вывезет мусор на специализированный полигон, а не на другую контейнерную площадку.
Во-вторых, для утилизации мелкого строительного мусора, который можно оставить в специальном бункере на КП, необходимо подать заявку в свою управляющую компанию. Они в свою очередь передадут ее регоператору. Установка бункера осуществляется бесплатно и в порядке очереди.
В-третьих, некоторые виды строительного мусора, такие как металл, дерево и бетон, можно сдать на переработку.
Камила Вильданова.