Казань планирует ввести штрафы за складирование строительных отходов в контейнеры и бункеры для ТКО

«Мы как регоператор занимаемся вывозом только твердых коммунальных отходов. Но, чтобы избежать перенакоплений на контейнерных площадках, в период весеннего и осеннего пика прилагаем все усилия и производим “зачистку” площадок спецтехникой», — рассказали в УК «ПЖКХ». Для вывоза строительного мусора используются собственные и наемные машины: ломовозы, погрузчики, самосвалы. За 2024 год на технику было потрачено более 120 млн рублей. С ее помощью только с поселков вывезли 600 тыс. тонн отходов.