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Глава Минздрава рассказал, у кого в здравоохранении Беларуси вырастут зарплаты

Глава Минздрава сказал, что зарплаты растут у тех врачей, кто это заслуживает.
Источник: Комсомольская правда

Министр здравоохранения Александр Ходжаев сказал, что в Беларуси зарплаты будут расти у врачей и медработников, которые это заслуживает, сообщает пресс-служба ведомства.

Глава Минздрава отметил, что в ведомстве понимают, что зарплата играет свою ключевую роль. И добавил, что здравоохранению не отказывали в обеспечении финансами кадров. Но и добавил, что зарплаты росли у тех, кто этого заслужил.

— Никогда глава государства, обращая на это внимание, не отказывал службе в том, чтобы мы заработанные деньги могли отдать тем, кто их заслуживает, — пояснил он.

Министр напомнил, что зарплаты растут и у врачей, и у среднего медперсонала. Например, с 1 января 2025-го выросла надбавка за работу в сфере здравоохранения врачам-специалистам (на 45% оклада).

Но еще в течение года на 35% повысятся надбавки медработникам со средним специальным медобразованием.

Тем временем Совмин изменил условия предоставления дополнительного отпуска в Беларуси.