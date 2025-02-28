Глава Минздрава рассказал, у кого в здравоохранении Беларуси вырастут зарплаты

Министр здравоохранения Александр Ходжаев сказал, что в Беларуси зарплаты будут расти у врачей и медработников, которые это заслуживает, сообщает пресс-служба ведомства.
Глава Минздрава отметил, что в ведомстве понимают, что зарплата играет свою ключевую роль. И добавил, что здравоохранению не отказывали в обеспечении финансами кадров. Но и добавил, что зарплаты росли у тех, кто этого заслужил.
— Никогда глава государства, обращая на это внимание, не отказывал службе в том, чтобы мы заработанные деньги могли отдать тем, кто их заслуживает, — пояснил он.
Министр напомнил, что зарплаты растут и у врачей, и у среднего медперсонала. Например, с 1 января 2025-го выросла надбавка за работу в сфере здравоохранения врачам-специалистам (на 45% оклада).
Но еще в течение года на 35% повысятся надбавки медработникам со средним специальным медобразованием.
Тем временем Совмин изменил условия предоставления дополнительного отпуска в Беларуси.