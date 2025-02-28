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Власти Литвы начнут декларировать топливо в баках машин из Беларуси

Литва начнет декларировать топливо в машинах из Беларуси с 12 марта.

Источник: Комсомольская правда

Власти Литвы вводят обязательное декларирование топлива в баках фур из Беларуси, сообщил Sputnik Беларусь.

Новые условия будут обязательны для въезжающих в Литву большегрузных автомобилей из Беларуси и России. Обязательное электронное декларирование объема топлива в баках фур будет введено с 12 марта.

Декларировать горючее перевозчикам придется, заполняя таможенные документы на портале iMDAS.

Ранее мы писали о том, что таможня Литвы начнет проверять уровень топлива при пересечении границы Беларуси.

Тем временем власти Латвии хотят запретить туристические поездки в Беларусь.