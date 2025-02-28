Readovka: водитель автобуса, попавшего в ДТП в Петербурге, мог уснуть за рулем

В Петербурге очередной «лазурный» автобус попал в страшное ДТП — многотонная машина буквально разворотила остановку с людьми. По словам водителя, он потерял сознание, однако СМИ сообщают, что он мог уснуть за рулем. Ранее в Петербурге уже произошел аналогичный трагический инцидент с сонным водителем, подробнее — в материале «Газеты.Ru».