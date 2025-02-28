NBC News: США прекратили поддержку восстановления энергетики Украины

«Это существенно подрывает возможности этой администрации вести переговоры о прекращении огня и станет сигналом для России, что нас не волнует Украина или наши прошлые инвестиции», — сказал один из сотрудников USAID, участвовавший в проекте.
По словам источника, USAID сыграло центральную роль в укреплении энергетики Украины во время боевых действий. Он добавил, что агентство поддерживало украинское правительство в том числе в энергетической сфере, чтобы избежать макроэкономического кризиса в стране.
Собеседники телеканала также сказали, что USAID в целом сокращает свое присутствие на Украине. Количество сотрудников агентства в стране сократится с 64 до восьми. Associated Press 27 февраля писало, что администрация президента США Дональда Трампа планирует аннулировать 90% контрактов USAID по всему миру.