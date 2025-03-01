Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 1 марта

В Национальном банке назвали курсы валют на 1 марта 2025 года, субботу. В итоге на первый день весны курс доллара, курс евро, а также курс российского рубля сохранены.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на субботу, 1 марта, Национальным банком установлены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1770 белорусского рубля, 1 евро — 3,3307 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6114 белорусского рубля.
В сравнении с курсовыми значениями, которые были установлены на пятницу, 28 февраля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не изменились.
Тем временем популярный у белорусов Skype закроется из-за другого приложения Microsoft.