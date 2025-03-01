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Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 1 марта

Нацбанк Беларуси обнародовал курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 1 марта, субботу.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке назвали курсы валют на 1 марта 2025 года, субботу. В итоге на первый день весны курс доллара, курс евро, а также курс российского рубля сохранены.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на субботу, 1 марта, Национальным банком установлены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1770 белорусского рубля, 1 евро — 3,3307 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6114 белорусского рубля.

В сравнении с курсовыми значениями, которые были установлены на пятницу, 28 февраля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не изменились.

Тем временем популярный у белорусов Skype закроется из-за другого приложения Microsoft.